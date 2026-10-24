Трамп пообещал резкое падение цен на нефть
Цены на нефть стремительно упадут в скором времени. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Цены на нефть скоро резко упадут. Они снижаются очень существенно», — пообещал глава Белого дома.
Как отметил Трамп, в феврале после начала военной операции Вашингтона против Ирана цены на сырье поднялись до рекордных отметок. При этом сейчас рынки чувствуют себя лучше, чем семь-восемь месяцев назад.
По словам американского лидера, он провел собрание с министром финансов США Скоттом Бессентом, министром торговли Говардом Латником, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом и сказал, что «пора остановиться».
Ранее Трамп раскритиковал Украину за повышение мировых цен на нефть ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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