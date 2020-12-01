Кулясов: Молодежь больше матерится, но меньше мусорит!
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов верит, что новое поколение способно очистить Россию от мусора.
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов поддержал совместный проект НСН и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя», который стартовал во вторник в эфире популярной радиостанции. В прямом эфире музыкант рассказал о своём отвращении к свалкам, из-за которого однажды чуть не сорвал съемки телесюжета и несколько часов собирал мусор в лесу, где должен был сниматься.
«На вопрос о моём отношении к экологии, я отвечу так. У меня до сих пор в памяти ситуация трехлетней давности, когда совместно с телеканалом «Наше ТВ» мы снимали пилотную серию одного телепроекта, и для этого поехали в Подмосковье в лес, где должны были собирать грибы. В итоге, вместо сбора грибов, мы собирали мусор и убирались в этом лесу примерно три часа. И ходил я тогда с одной фразой: "Люди – свиньи!". И повторял я это, увы, каждые два метра», – рассказал Константин Кулясов.
Музыкант убежден, что изменить свое отношение к экологии должен каждый человек, потому что мусор стал глобальной проблемой всей страны.
«Технологии по переработке мусора уже давно есть, а у нас до сих пор все это сваливается в кучу. Я, как человек гастролирующий, периодически замечаю напротив мегаполисов, километрах в пятнадцати от города, огромные свалки, где летают стаи чаек, хотя чайки должны ассоциироваться с морем, а не с мусором... Москва – огромный мегаполис, здесь эта ситуация глубже, хотя и во всей стране не веселее. Я 21 год прожил в маленьком городке в Татарстане, там те же проблемы», – поделился он.
Несмотря на это, Кулясов верит, что молодое поколение россиян способно очистить все вокруг себя, так как к экологии у них совершенно другое отношение:
«Так уж получилось в моей жизни, что я достаточно большое количество времени провожу с людьми моложе меня, и они честнее нас, лучше нас. Они больше изъясняются матом, но меньше мусорят. Они по-честному стараются сохранить эту планету, потому что, видимо, мое поколение и до меня так умудрились насвинячить в этом мире, что молодые понимают, что здесь с нас пример брать нельзя. Эти молодые люди уже не хотят мусорить вокруг себя», – подытожил он.
В качестве примера музыкант вспомнил крупнейший в стране рок-фестиваль «Нашествие», где много внимания уделяется раздельному сбору мусора, и если раньше это была только инициатива организаторов, то в последние годы молодые люди и волонтеры добровольно помогают наводить порядок на поле «Нашествия».
Добавим, что в ближайшие четыре года по всей России должны прекратить существование почти 200 несанкционированных свалок в черте городов. В рамках нацпроекта «Экология», который включает в себя и проект «Чистая страна», будут ликвидированы 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, будет создана специальная онлайн-платформа для сбора обращений граждан о стихийных несанкционированных свалках.
Национальный проект «Экология» был утвержден указом президента Путина в мае 2018 года. Его бюджет составляет более четырёх триллионов рублей. Главная цель нацпроекта – улучшить экологическую обстановку в стране, создавая комфортные условия для проживания россиян.
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