Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ на энергоинфраструктуру
Севастополь остался без электроснабжения после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру за пределами города. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
«На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения... Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома», - написал градоначальник на платформе «Макс».
В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что за пределами региона возникла авария на энергосетях, велись восстановительные работы. Позднее подачу электроэнергии в Крыму восстановили.
Ранее в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ по энергоинфраструктуре без электричества остались 23 муниципалитета.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8
- СМИ: «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии не состоится
- Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ на энергоинфраструктуру
- Трамп пообещал резкое падение цен на нефть
- ВСУ атаковали автобус из Москвы в Брянской области, погибла женщина
- Трамп допустил еще одну военную операцию против Ирана
- Мэр Орла Парахин рассказал о повреждениях после атаки ВСУ
- Минобрнауки оставило минимальные баллы ЕГЭ на 2027 год
- СМИ: Утерянную книгу Роттердамского нашли спустя 400 лет
- Эксперт оценил появление новой «Герани» с оптической навигацией