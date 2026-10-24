Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ на энергоинфраструктуру

«На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения... Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома», - написал градоначальник на платформе «Макс».

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что за пределами региона возникла авария на энергосетях, велись восстановительные работы. Позднее подачу электроэнергии в Крыму восстановили.

Ранее в Луганской Народной Республике в результате атаки ВСУ по энергоинфраструктуре без электричества остались 23 муниципалитета.

