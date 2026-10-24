СМИ: «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии не состоится

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» не состоится в Саудовской Аравии в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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«В силу комплекса обстоятельств провести [конкурс] в Саудовской Аравии пока не представляется возможным», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, смотр предложили провести в 2027 году.

Ранее в Эр-Рияде заявляли, что проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии оказалось под вопросом. При этом замминистра иностранных дел России Александр Алимов сообщал о продолжении работы над организацией конкурса и проработке ключевых организационных моментов.

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ИнтервидениеКонкурсСаудовская Аравия

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