СМИ: «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии не состоится

«В силу комплекса обстоятельств провести [конкурс] в Саудовской Аравии пока не представляется возможным», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, смотр предложили провести в 2027 году.

Ранее в Эр-Рияде заявляли, что проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии оказалось под вопросом. При этом замминистра иностранных дел России Александр Алимов сообщал о продолжении работы над организацией конкурса и проработке ключевых организационных моментов.

