СМИ: «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии не состоится
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» не состоится в Саудовской Аравии в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В силу комплекса обстоятельств провести [конкурс] в Саудовской Аравии пока не представляется возможным», - рассказал собеседник агентства.
По его словам, смотр предложили провести в 2027 году.
Ранее в Эр-Рияде заявляли, что проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии оказалось под вопросом. При этом замминистра иностранных дел России Александр Алимов сообщал о продолжении работы над организацией конкурса и проработке ключевых организационных моментов.
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