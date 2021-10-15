Эволюция в пробирке. Ученые вновь спорят о происхождении коронавируса
Гипотеза о лабораторном происхождении коронавируса изучается с начала пандемии.
Коронавирусная инфекция могла развиться искусственным образом из-за проводившихся ранее экспериментов с вирусом. Такое предположение в четверг, 14 октября сделала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, вирусолог Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».
«Вирус необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций», - рассказала профессор.
Происхождение коронавируса COVID-19 вызывает вопросы в течение почти двух лет с начала пандемии. Эта тема не раз становилась полем битвы между различными группами ученых, врачей, экспертов ВОЗ и обывателей. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что неподтвержденным гипотезам доверять не стоит. Он напомнил, что нет никаких научных исследований, доказывающих версию о том, что коронавирус появился раньше декабря 2019 года.
«Любые спекуляции на эту тему могут, конечно, иметь место, но нет ни одного подтверждающего исследования с применением серологических молекулярно-биологических методов, которые подтверждают данную версию», - подчеркнул Викулов.
Однако еще в августе этого года телеканал CNN со ссылкой на источники в разведсообществе США сообщал, что лабораторное происхождение вируса не равно искусственному, и этот факт не говорит о планах разработчиков создать «биологическое оружие». Ряд ученых считает, что вирус мог быть обнаружен в природе, а затем случайно «выпущен» из лаборатории из-за человеческого фактора. Так, еще в 2018 году газета The Washington Post со ссылкой на чиновников США писала о недостаточных мерах безопасности, предпринимаемых в лаборатории в Ухане при опасных экспериментах с летучими мышами.
Однако большая часть специалистов всё же придерживается теории естественного происхождения заболевания. Так, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус преодолел межвидовой барьер, причиной чего стала антисанитария и накопление «мутационного потенциала» вируса.
«Это и контакт с млекопитающими, и неосторожность, которую человек проявляет. Носителем вируса могли быть перепончатокрылые или змеи, енотовидные собаки», - добавил врач.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с НСН также настаивал на естественном происхождении вируса, отметив, что лабораторное выведение вируса «маловероятно».
«Если что-то здесь и виной, то это пищевые привычки нашего восточного соседа. Контакт с миром дикой природы - панголинами, летучими мышами - должен быть осторожным. <…> Вирус, проходя через организм животных, меняется. И случайным образом возникла форма, которая смогла перейти на человеческую популяцию», - пояснил ученый.
Одним из ярых противников теории искусственного создания вируса является зоолог, президент организации EcoHealth Allian доктор Питер Дасзак. При этом в сентябре этого года газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что данная организация на средства США исследовала коронавирусы летучих мышей совместно с научным институтом в Ухане. Тогда же глава комиссии по COVID-19 журнала The Lancet, профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс заявил, что американские ученые, которые изучали происхождение вируса, были также связаны с организацией Дасзака, поэтому полученные ими результаты о естественном происхождении вируса могли быть предвзятыми. Журнал прекратил данные исследования.
Таким образом, ни в США, ни в мировом сообществе специалисты не пришли к консенсусу по данному вопросу. На сегодняшний день в мире 219 миллионов человек заразились COVID-19, из них 4,5 миллиона скончались.
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