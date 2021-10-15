Биолог Баранова рассказала о худшем варианте развития пандемии коронавируса

Худшим вариантом развития пандемии коронавируса в мире с точки зрения эволюции станет селекция людей, в результате чего наиболее чувствительные к вирусу генотипы будут меньше размножаться. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.

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По словам эксперта, в целом человечеству ничего не грозит, так как оно может адаптироваться ко всему и обладает большим разнообразием генотипов, в том числе устойчивых к инфекции.

Баранова рассказала, что по некоторым опциям генома человека можно судить, что в прошлом люди довольно быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств. При этом не все факторы можно назвать достаточными для эволюционной селекции, и по вирусу такой отбор проходит жестче.

Биолог привела в качестве примера отсутствие у большинства европейцев генов, продуцирующих один из интерферонов семейства лямбда, который есть у большинства африканцев. По одной из гипотез, некий древний коронавирус уничтожил обладателей таких гиперактивных интерферонов, а другие смогли выздороветь.

«Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться», — объяснила Баранова в интервью «Ленте.ру».

Ранее Баранова заявила, что коронавирусная инфекция могла появиться искусственно в результате экспериментов с вирусом, напоминает РИА ФАН. По словам специалиста, инфекцию могли «проэволюционировать в пробирке», чтобы получить различные мутации, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченыеПандемияКоронавирус
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