The Lancet расформировал группу ученых, изучавших происхождение коронавируса
Глава комиссии по COVID-19 журнала The Lancet и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс расформировал группу ученых, изучавших происхождение коронавируса, пишет газета The Wall Street Journal. Причиной такого решения стали связи ученых с американской организацией EcoHealth Alliance, которая сотрудничала с Уханьским институтом вирусологии.
«Я просто не хотел, чтобы рабочая группа имела такие явные связи с одним из главных пунктов всего этого исследования происхождения [коронавируса], которой была EcoHealth Alliance», - цитирует издание Сакса.
Сообщается, что изучение американскими учеными совместно с Уханьским институтом вирусологии, который находился в городе, откуда начало распространяться заболевание, коронавирусов у летучих мышей происходило за счет средств EcoHealth Alliance.
До июня работу возглавлял президент организации Питер Дасзак. С ним или с самой EcoHealth Alliance сотрудничали отдельные члены группы в рамках проектной деятельности, сообщает «Интерфакс».
Комиссия журнала все же продолжит исследования происхождения коронавируса. Планируется, что доклад комиссии будет опубликован в 2022 году.
Как сообщалось, разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.
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