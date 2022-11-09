«Единое пособие и система»: Семьи с детьми получат новую выплату

«Мы давно уже стремимся к тому, чтобы создать новое пособие, создать единую систему… Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года», - сказал Путин и подчеркнул, что власти шли к этому несколько лет.

Глава государства отметил, что необходимо делать государственную поддержку семей с детьми «более весомой, результативной, ощутимой» для них, а также напомнил о решении продлить до конца 2026 года программу материнского капитала.

Так, со следующего года в России появится единое детское пособие, которое заменит разрозненные выплаты. Как подчеркнул Путин, запустить новую систему поддержки семей с детьми необходимо «несмотря ни на что». Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что средний размер нового пособия составит 13,9 тысяч рублей в месяц. По его словам, эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки.