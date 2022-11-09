«Единое пособие и система»: Семьи с детьми получат новую выплату
Путин провел совещание по поддержке семей с детьми, в ходе которого объявил о выплате единого детского пособия с 2023 года.
Российские власти, несмотря на нынешние сложности, будут наращивать и совершенствовать меры поддержки семей с детьми. Об этом заявил на совещании 8 ноября президент РФ Владимир Путин. Одной из таких мер станет единое детское пособие, которое начнут выплачивать уже в 2023 году.
«Мы давно уже стремимся к тому, чтобы создать новое пособие, создать единую систему… Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года», - сказал Путин и подчеркнул, что власти шли к этому несколько лет.
Глава государства отметил, что необходимо делать государственную поддержку семей с детьми «более весомой, результативной, ощутимой» для них, а также напомнил о решении продлить до конца 2026 года программу материнского капитала.
Так, со следующего года в России появится единое детское пособие, которое заменит разрозненные выплаты. Как подчеркнул Путин, запустить новую систему поддержки семей с детьми необходимо «несмотря ни на что». Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что средний размер нового пособия составит 13,9 тысяч рублей в месяц. По его словам, эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки.
«Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок. При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости», - сказал Котяков на совещании с Владимиром Путиным.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что на выплаты в год будут выделять почти 1,7 трлн рублей, а основную часть этой суммы - свыше 1,4 трлн - обеспечит федеральный бюджет.
Также Владимир Путин поручил правительству найти решение и для случаев, когда родители выходят на работу и перестают получать пособие, но доход семьи остается невысоким. Глава государства отметил, что можно сделать корректировки по налогам или частично выплачивать пособия работающим родителям.
На совещании затронули и вопросы минимального размера оплаты труда (МРОТ). Путин указал, что поручил правительству представить предложения по ускоренному росту МРОТ, чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума. Предполагается, что в 2023 году последний показатель составит 14,4 тысячи рублей в месяц (для трудоспособного населения - почти 15,7 тысячи – ред. НСН), тогда как минимальный размер оплаты труда превысит 16,2 тысячи рублей.
Также власти рассчитывают, что по итогам 2022 года рост цен составит от 12% до 12,4%. Путин отметил, что в первом квартале следующего года инфляция должна приблизиться к 5%, а может даже чуть меньше. При этом в Минтруде рассчитывают, что в 2023 году рост зарплат превысит планируемую инфляцию.
«Что касается ситуации с оплатой труда, то по итогам года ожидается повышение заработной платы по экономике. Действительно, исходя из социально-экономического прогноза, мы планируем, что рост зарплат превысит планируемую инфляцию», - сказал Котяков и указал, что важный аспект повышения трудовых доходов – это темп роста (МРОТ).
Так, с 1 января 2023 года в России заработает Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России. Он объединит функции Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования и сделает выплату пенсий и пособий для граждан более прозрачной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- СМИ: Российский спецназ применил на Украине новый броневик с повышенной защитой
- Шон Пенн вручил Зеленскому статуэтку «Оскара»
- В Москве выброшенная с 11-го этажа девочка умерла в больнице
- Третьяк ответил назвавшему его сумасшедшим Фетисову
- Маск продал акции Tesla стоимостью четыре миллиарда долларов
- В Калуге актеры в форме ВСУ «взяли в заложники» зрителей спектакля о Донбассе
- Суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества к 2050 году
- Путин потребовал запустить новое пособие для семей с детьми с 2023 года
- «А что ты сделал на полигоне?»: Соловьев обвинил мобилизованных в слабой подготовке к бою
- Умер основатель и фронтмен Nazareth Дэн Маккаферти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru