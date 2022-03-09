В Москве с 1 января соцвыплаты и пособия семьям с детьми проиндексированы ещё на 4,8%
В Москве с 1 января 2022 года социальные выплаты и пособия семьям с детьми проиндексированы еще на 4,8%. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.
Отмечается, что с 1 января 2021 года они были проиндексированы на 3,7%.
В рамках обсуждения вопроса глава города Сергей Собянин отметил эффективность столичной системы социальной защиты семей с детьми.
По его словам, за последние 10 лет число многодетных семей в столице увеличилось в 2,7 раза.
Для малообеспеченных семей, которым необходима адресная помощь, в столице действуют электронные социальные сертификаты. В 2021 году их было выдано 92,7 тысячи - на приобретение детских товаров, 85,1 тысячи - на продовольственную помощь, а также 11,9 тысячи - на товары длительного пользования.
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