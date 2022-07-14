В Службе занятости Москвы рассказали о возможностях по трудоустройству женщин с детьми

За последние два с половиной года сотрудниками Службы занятости трудоустроено в Москве около 30 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста, сообщил директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

«Все они прошли через наши сервисы, через наши услуги. Здесь мы им представляем достаточно большой перечень различных направлений и сервисов, для того чтобы активно трудоустроиться. Конечно мы понимаем, что для женщин, особенно находящихся в декретном отпуске, важна дополнительная адаптация по месту работы, повышении своих навыков, а зачастую и смена профиля. Для этого работает такой инструмент, как доращивание кандидата до рынка труда, направление на переобучение. И здесь можно, как повысить свою квалификацию, так и сменить профиль деятельности», - рассказал Тарасов.