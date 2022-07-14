В Службе занятости Москвы рассказали о возможностях по трудоустройству женщин с детьми
Сейчас многие женщины с детьми выбирают такой удобный для себя формат занятости, как самозанятость, при котором они сами могут выбрать время для работы, сообщил НСН директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов
За последние два с половиной года сотрудниками Службы занятости трудоустроено в Москве около 30 тысяч женщин с детьми дошкольного возраста, сообщил директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.
«Все они прошли через наши сервисы, через наши услуги. Здесь мы им представляем достаточно большой перечень различных направлений и сервисов, для того чтобы активно трудоустроиться. Конечно мы понимаем, что для женщин, особенно находящихся в декретном отпуске, важна дополнительная адаптация по месту работы, повышении своих навыков, а зачастую и смена профиля. Для этого работает такой инструмент, как доращивание кандидата до рынка труда, направление на переобучение. И здесь можно, как повысить свою квалификацию, так и сменить профиль деятельности», - рассказал Тарасов.
По его словам, женщины с детьми сейчас выбирают в основном офисные позиции.
«Здесь есть различные варианты трудоустройства, как экономисты, юрисконсульты, администраторы и многие другие. Следующая сфера, достаточно востребованная среди мам, это сервисная индустрия. Наши кандидаты пробуют себя в ресторанном бизнесе, гостепреимстве. Зачастую многие из них выбирают удобные для себя, на мой взгляд, такой формат занятости как самозанятость. Это работа на себя. Поскольку есть возможность выбора гибкого графика удобного для себя – это работа под конкретные заказы. И здесь женщина может выбрать то свободное время, которое она может посвятить работе помимо ребенка», - отметил директор центра занятости «Моя работа».
«Мы понимаем, что на самом деле, когда у «мамочки» уже есть ребенок, а ребенок — это тоже своего рода работа, очень важно, где будет находиться место работы, чтобы было удобно отвести и забрать ребенка из детского сада», - добавил Тарасов.
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, для мам в поиске работы в Москве разработана широкая линейка сервисов, в том числе карьерные консультации, тренинги и бесплатное дополнительное профессиональное обучение. Вице-мэр подчеркнула, что власти активно поддерживают женщин в вопросах профессиональной реализации, так как нередко матерям непросто вернуться к профессиональной деятельности.
Ранее москвичам рассказали о городской программе поддержки в поиске работы.
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