В России на поддержку семей с детьми выделено 1,7 триллиона рублей
На поддержку семей с детьми в России выделено 1,7 триллиона рублей. Об этом в четверг 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
По её словам, до 2020 года основной приоритет ежемесячной системной поддержки государством семьи заключался лишь в выплатах на ребёнка до полутора лет, передает агентство Прайм.
Сегодня же, как подчеркнула Баталина, поддержка не разовая, а системная, причем ежемесячная, регулярная, она охватывает период от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет.
«И это только очередной шаг. Мы еще не завершили задачу, поставленную президентом, по созданию целостной системы поддержки семей с детьми, потому что у нас еще до конца не решена задача в некоторых возрастных группах», - заявила Баталина.
Ранее Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям с детьми.
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