В России на поддержку семей с детьми выделено 1,7 триллиона рублей

На поддержку семей с детьми в России выделено 1,7 триллиона рублей. Об этом в четверг 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По её словам, до 2020 года основной приоритет ежемесячной системной поддержки государством семьи заключался лишь в выплатах на ребёнка до полутора лет, передает агентство Прайм.

Сегодня же, как подчеркнула Баталина, поддержка не разовая, а системная, причем ежемесячная, регулярная, она охватывает период от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет.