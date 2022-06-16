В России на поддержку семей с детьми выделено 1,7 триллиона рублей

На поддержку семей с детьми в России выделено 1,7 триллиона рублей. Об этом в четверг 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По её словам, до 2020 года основной приоритет ежемесячной системной поддержки государством семьи заключался лишь в выплатах на ребёнка до полутора лет, передает агентство Прайм.

Сегодня же, как подчеркнула Баталина, поддержка не разовая, а системная, причем ежемесячная, регулярная, она охватывает период от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет.

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«И это только очередной шаг. Мы еще не завершили задачу, поставленную президентом, по созданию целостной системы поддержки семей с детьми, потому что у нас еще до конца не решена задача в некоторых возрастных группах», - заявила Баталина.

Ранее Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям с детьми.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияГосподдержкаМинтрудаОльга Баталина
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