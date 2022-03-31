Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и нуждающимся в социальной поддержке, ежемесячной выплаты, которая будет установлена с 1 апреля 2022 года.

Об этом говорится на сайте правовой информации.