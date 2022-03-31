Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и нуждающимся в социальной поддержке, ежемесячной выплаты, которая будет установлена с 1 апреля 2022 года.

Об этом говорится на сайте правовой информации.

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«В целях повышения доходов семей, имеющих детей, постановляю установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации», — указывается в документе.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что социальные выплаты на детей из семей с невысокими доходами начнут выплачивать в мае 2022 года.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ШкольникиДетиВыплатыВладимир Путин
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