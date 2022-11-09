Путин потребовал запустить новое пособие для семей с детьми с 2023 года

Власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми, эту работу надо завершить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам.

Он отметил, что власти идут к этому уже несколько лет, результат должен быть достигнут со следующего года.