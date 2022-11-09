Путин потребовал запустить новое пособие для семей с детьми с 2023 года

Власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми, эту работу надо завершить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам.

Он отметил, что власти идут к этому уже несколько лет, результат должен быть достигнут со следующего года.

Путин заявил, что зарплаты должны опережать рост цен

Также Владимир Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года.

По его словам, поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной.

Также президент заявил, что нужно свести к минимуму угрозу бедности для российских семей с детьми, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосподдержкаСемьяВладимир Путин
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