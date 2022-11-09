Путин потребовал запустить новое пособие для семей с детьми с 2023 года
Власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми, эту работу надо завершить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам.
Он отметил, что власти идут к этому уже несколько лет, результат должен быть достигнут со следующего года.
Также Владимир Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года.
По его словам, поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной.
Также президент заявил, что нужно свести к минимуму угрозу бедности для российских семей с детьми, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- СМИ: Российский спецназ применил на Украине новый броневик с повышенной защитой
- Шон Пенн вручил Зеленскому статуэтку «Оскара»
- В Москве выброшенная с 11-го этажа девочка умерла в больнице
- Третьяк ответил назвавшему его сумасшедшим Фетисову
- Маск продал акции Tesla стоимостью четыре миллиарда долларов
- В Калуге актеры в форме ВСУ «взяли в заложники» зрителей спектакля о Донбассе
- Суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества к 2050 году
- Путин потребовал запустить новое пособие для семей с детьми с 2023 года
- «А что ты сделал на полигоне?»: Соловьев обвинил мобилизованных в слабой подготовке к бою
- Умер основатель и фронтмен Nazareth Дэн Маккаферти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru