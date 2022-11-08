Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми.
Он также напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала.
По его словам, поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной.
Также президент заявил, что нужно свести к минимуму угрозу бедности для российских семей с детьми.
Со своей стороны, глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что маткапитал в 2023 году на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей. Также, по его словам, средний размер единого пособия для детей составит 13 900 рублей.
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