Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми.

Он также напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала.

По его словам, поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной.

Также президент заявил, что нужно свести к минимуму угрозу бедности для российских семей с детьми.

Со своей стороны, глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что маткапитал в 2023 году на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей. Также, по его словам, средний размер единого пособия для детей составит 13 900 рублей.

