«Духоподъёмное выступление Путина»: Как Россия будет выходить из карантина

В то же время уже с 12 мая начнётся поэтапный выход страны из режимов ограничений, объявил президент. Путин поручил Роспотребнадзору, правительству и рабочей группе Госсовета подготовить критерии и параметры последовательного снятия ограничений уже к 5 мая, чтобы у регионов была неделя на подготовку до 11 мая. Единого решения для всех быть не может, поскольку в регионах ситуация с коронавирусом развивается по-разному, добавил президент.

Как отмечает в своем телеграм-канале политтехнолог Марат Баширов, Путин не стал продлевать изоляционные меры, отдав решение на откуп губернаторам. И соответствующие указы уже последовали: так, например, о продлении режима самоизоляции до 11 мая уже распорядились власти Москвы и Московской области.

Первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в беседе с НСН назвал выступление президента «духоподъёмным». Однако бизнес, по его мнению, никакого подъёма не испытает: каникулы продлеваются с обязательным сохранением заработной платы.

«Во время и сразу после выступления президента российский фондовый рынок упал. Факт налицо. Президент ничего конкретного не сказал, по крайней мере, из того, что могло бы заинтересовать или вдохновить бизнес. Он поручил разработать очередной антикризисный план. Никакой конкретики мы сегодня не услышали», - отметил экономист.

Опросы показывают, что значительная часть россиян поддерживает карантинные меры. Так, согласно проведённому сервисом «Работа.ру» исследованию, 38% россиян уверены, что самоизоляция ускорит окончание пандемии, пишут «Известия». Однако почти четверть опрошенных (28%) относятся к самоизоляции негативно. «Ромир» между тем выявил 65% сторонников жёсткого карантина и 37% тех, кто считает режим самоизоляции и штрафы чрезмерными решениями.