«Духоподъёмное выступление Путина»: Как Россия будет выходить из карантина
Выступление президента порадовало не всех, считает экс-министр экономики Андрей Нечаев. Тем не менее, большинству россиян уже можно настраиваться на постепенное ослабление карантина.
Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими 6, 7 и 8 мая, продлив таким образом действующий с начала апреля нерабочий период до 11 мая. «Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать», - отметил он. Пик заболеваемости коронавирусом ещё не пройден, угроза не отступила, и чем строже россияне будут соблюдать правила самоизоляции и карантина, «тем быстрее это всё пройдёт», подчеркнул глава государства.
В то же время уже с 12 мая начнётся поэтапный выход страны из режимов ограничений, объявил президент. Путин поручил Роспотребнадзору, правительству и рабочей группе Госсовета подготовить критерии и параметры последовательного снятия ограничений уже к 5 мая, чтобы у регионов была неделя на подготовку до 11 мая. Единого решения для всех быть не может, поскольку в регионах ситуация с коронавирусом развивается по-разному, добавил президент.
Как отмечает в своем телеграм-канале политтехнолог Марат Баширов, Путин не стал продлевать изоляционные меры, отдав решение на откуп губернаторам. И соответствующие указы уже последовали: так, например, о продлении режима самоизоляции до 11 мая уже распорядились власти Москвы и Московской области.
Первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в беседе с НСН назвал выступление президента «духоподъёмным». Однако бизнес, по его мнению, никакого подъёма не испытает: каникулы продлеваются с обязательным сохранением заработной платы.
«Во время и сразу после выступления президента российский фондовый рынок упал. Факт налицо. Президент ничего конкретного не сказал, по крайней мере, из того, что могло бы заинтересовать или вдохновить бизнес. Он поручил разработать очередной антикризисный план. Никакой конкретики мы сегодня не услышали», - отметил экономист.
Опросы показывают, что значительная часть россиян поддерживает карантинные меры. Так, согласно проведённому сервисом «Работа.ру» исследованию, 38% россиян уверены, что самоизоляция ускорит окончание пандемии, пишут «Известия». Однако почти четверть опрошенных (28%) относятся к самоизоляции негативно. «Ромир» между тем выявил 65% сторонников жёсткого карантина и 37% тех, кто считает режим самоизоляции и штрафы чрезмерными решениями.
Тем не менее, выступление президента обозначило примерные сроки возвращения к привычному ритму жизни. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян постепенно забывать о коронавирусе и переключаться на дела насущные, не гадая, когда же закончится пандемия.
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в беседе НСН дала советы, как нужно выходить из карантина, чтобы не усугубить ситуацию.
«С чего начинали, тем и надо заканчивать. Постепенно возвращаться к нормальной жизни. Разумно подходить к тому, с кем вы собираетесь общаться и насколько тесным будет это общение. Если по работе, то это будет и транспорт, и офис или предприятие. Или это будут встречи. Однако все равно нужно сохранять ограничения, пока не объявят, что эпидемия закончилась. Никаких сборов с друзьями и родственниками пока лучше не проводить. Прогулки в парке и занятия спортом – пожалуйста. Если выезд на дачу, то минимум контактов. И очень важный момент – пока оставить маски. Что бы про них ни говорили, они все равно защищают», - сказала она.
По мнению сенатора Валерия Рязанского, пока режим самоизоляции должен строго соблюдаться. Смягчения карантинных мер можно будет ждать к концу мая, приводит его прогноз RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- Российскому авторынку предрекли обвал на 30%
- В Минздраве выявили причины низкой заболеваемости COVID-19 в России
- Врач-онколог: «Веду прием до полвторого ночи и боюсь заразиться коронавирусом»
- «Духоподъёмное выступление Путина»: Как Россия будет выходить из карантина
- Москва стала лидером по тестам на коронавирус на 100 тыс. человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru