Радио JAZZ подготовило специальный эфир 26 ноября - в день, когда исполнится 24 года со дня запуска радиостанции. В эфире прозвучат лучшие композиции и увлекательные истории о джазе, в том числе, в кино и искусстве.

Слушатели узнают о необычном сочетании джаза и разных инструментов, о происхождении самого слова «джаз», погрузятся в эпоху Эллы Фицджеральд и Дюка Эллингтона. В эфире будет представлен калейдоскоп ярких образов и неожиданных музыкальных открытий.