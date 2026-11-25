Радио JAZZ подготовило спецэфир в день своего рождения
Радио JAZZ подготовило специальный эфир 26 ноября - в день, когда исполнится 24 года со дня запуска радиостанции. В эфире прозвучат лучшие композиции и увлекательные истории о джазе, в том числе, в кино и искусстве.
Слушатели узнают о необычном сочетании джаза и разных инструментов, о происхождении самого слова «джаз», погрузятся в эпоху Эллы Фицджеральд и Дюка Эллингтона. В эфире будет представлен калейдоскоп ярких образов и неожиданных музыкальных открытий.
«В этом году на нашей радиостанции было много событий. Мы запустили несколько просветительских циклов передач «Посвящение легенде» к 100-летию со дня рождения Майлза Дэвиса, ведущим которого выступил известный исполнитель Вадим Эйленкриг, а также к 100-летию Джона Колтрейна, открыли джазовую лабораторию «Игры в джаз» с Даниилом Крамером, где он рассказывает о секретах джазовой импровизации, представили развлекательную программу Сергея Жилина «Фонограф Джаз». Задача радио – прививать любовь к джазу и сделать его частью культурного кода каждого, кто настраивается на нашу волну. В эфире речь идёт не только о музыке, но и о тех, кто её создавал, – об эпохах, судьбах и легендах, без которых этот жанр невозможно представить», – рассказала программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.
Радио JAZZ впервые зазвучало в московском эфире 26 ноября 2002 года на частоте 89.1 FM. Сегодня на волне представлена вся палитра джазовых направлений, а также музыка, в которой есть свобода импровизации, – ритм-н-блюз, соул и фанк. Сегодня Радио JAZZ это более 1,8 млн слушателей в месяц и широкая география вещания: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ангарск, Димитровград, Севастополь, Симферополь, Тверь, Томск, Феодосия и Ялта.
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