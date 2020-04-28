Путин поручил разработать масштабный план восстановления экономики
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров приступить к разработке масштабного плана по нормализации деловой жизни в стране после отступления эпидемии коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам борьбы с распространением COVID-19 с участием глав всех регионов.
В разработке плана примут участие субъекты федерации и бизнес. По словам Путина, общенациональный план действий призван наметить пути нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и росту экономики.
Причём, как подчеркнул президент, стратегическая задача - не только стабилизировать обстановку, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в отечественной экономике с учетом новой реальности, возникающей на Земле на фоне беспрецедентной пандемии коронавируса.
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