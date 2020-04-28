С чего начинали, тем и заканчивать. Как выходить из карантина
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН в эфире НСН рассказала, как нужно выходить из карантина, чтобы не вызвать новую волну инфекции.
С 12 мая в России начнут постепенно отменять карантин. Об этом в ходе совещания по вопросам борьбы с распространением COVID-19 с участием глав всех регионов сообщил президент России Владимир Путин.
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в эфире НСН рассказала, как нужно выходить из карантина, чтобы не вызвать новой волны инфекции.
«С чего начинали, тем и надо заканчивать. Постепенно возвращаться к нормальной жизни. Разумно подходить к тому, с кем вы собираетесь общаться и насколько тесным будет это общение. Если по работе, то это будет и транспорт, и офис или предприятие. Или это будут встречи. Однако все равно нужно сохранять ограничения, пока не объявят, что эпидемия закончилась. Никаких сборов с друзьями и родственниками пока лучше не проводить. Прогулки в парке и занятия спортом – пожалуйста. Если выезд на дачу, то минимум контактов. И очень важный момент – пока оставить маски. Что бы про них ни говорили, они все равно защищают», - сказала врач.
Ранее Галина Кожевникова в эфире НСН заявила, что нарушение режима самоизоляции несильно влияет на рост заболеваемости и отметила основные причины этого явления.
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