С чего начинали, тем и заканчивать. Как выходить из карантина

«С чего начинали, тем и надо заканчивать. Постепенно возвращаться к нормальной жизни. Разумно подходить к тому, с кем вы собираетесь общаться и насколько тесным будет это общение. Если по работе, то это будет и транспорт, и офис или предприятие. Или это будут встречи. Однако все равно нужно сохранять ограничения, пока не объявят, что эпидемия закончилась. Никаких сборов с друзьями и родственниками пока лучше не проводить. Прогулки в парке и занятия спортом – пожалуйста. Если выезд на дачу, то минимум контактов. И очень важный момент – пока оставить маски. Что бы про них ни говорили, они все равно защищают», - сказала врач.

Ранее Галина Кожевникова в эфире НСН заявила, что нарушение режима самоизоляции несильно влияет на рост заболеваемости и отметила основные причины этого явления.

