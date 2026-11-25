Фон дер Ляйен: ЕС потратил на Украину 235 млрд евро
Помощь Евросоюза Украине составила уже 235 млрд евро, однако этого недостаточно. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, в следующем году Киеву не будет хватать 70 млрд евро даже с учетом получения 90 млрд по программе Евросоюза на 2026-2027 годы. Брюссель намерен выделить Киеву дополнительные средства, отмечает RT.
«Поэтому Еврокомиссия предложила предоставить... еще €45 млрд: €20 млрд бюджетного финансирования и €25 млрд на военные нужды», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.
Кроме того, 25 млрд евро должны предоставить Великобритания, Норвегия, Канада, Япония как страны-партнеры.
Ранее глава ЕК сообщила, что Украина получит дополнительное финансирование для закупки беспилотников и ракетного вооружения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Объявлен список претендентов на «Золотую маску» в восьми номинациях
- Онищенко призвал запретить шоу «Беременна в 16»
- Россиянам напомнили, как правильно применять антибиотики
- Радио JAZZ подготовило спецэфир в день своего рождения
- Фон дер Ляйен: ЕС потратил на Украину 235 млрд евро
- «Не треплет нервы»: Чем сериал «Тед Лассо» очаровал зрителей
- Онищенко рассказал, чем опасна «супербактерия»
- В Польше заявили, что пока не будут высылать российского посла
- Канцлер Украины: В АдГ объяснили рекордное падение рейтинга Мерца
- ФСБ задержала агента Киева, атаковавшего дронами машину чиновника из Мелитополя