Помощь Евросоюза Украине составила уже 235 млрд евро, однако этого недостаточно. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в следующем году Киеву не будет хватать 70 млрд евро даже с учетом получения 90 млрд по программе Евросоюза на 2026-2027 годы. Брюссель намерен выделить Киеву дополнительные средства, отмечает RT.

«Поэтому Еврокомиссия предложила предоставить... еще €45 млрд: €20 млрд бюджетного финансирования и €25 млрд на военные нужды», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Кроме того, 25 млрд евро должны предоставить Великобритания, Норвегия, Канада, Япония как страны-партнеры.

Ранее глава ЕК сообщила, что Украина получит дополнительное финансирование для закупки беспилотников и ракетного вооружения.

