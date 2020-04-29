Новости за ночь: Опрос выявил 37% несогласных с режимом самоизоляции
Большинство россиян (65%) готовы поддержать российские власти при решении ввести жёсткий карантин из-за коронавируса. Такие данные показал опрос исследовательского центра Romir, проведённый по заказу Фонда развития гражданского общества, пишут «Известия».
В то же время 37% респондентов заявили, что считают некоторые из введённых ограничений чрезмерными — к примеру, режим самоизоляции штрафы, отмечается в публикации. 22% опрошенных считают действия федеральных властей слишком жёсткими и не видят необходимости ужесточать принимаемые меры, передаёт «Интерфакс».
Также выяснилось, что 56% опрошенных россиян видит в пандемии серьёзную угрозу, а абсолютное большинство (90%) предпринимают профилактические меры — носят маски, чащи моют руки, стараются не выходить из дома. 88% поддерживают меры в отношении заразившихся COVID-19 и контактировавших с ними граждан.
Во вторник президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий период до 11 мая с учётом праздничных дней. Власти Москвы продлили действие режима самоизоляции до этой же даты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru