Духоподъемное выступление. Нечаев оценил предложения Путина
Первый министр экономики новой России в беседе с НСН прокомментировал поручения президента по поддержке экономики.
Разработать масштабный план нормализации деловой жизни в стране после эпидемии коронавируса, а также новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан поручил правительству президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам борьбы с распространением COVID-19 с участием глав всех регионов.
Первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в беседе с НСН выразил мнение, что пока бизнес не услышал от президента того, что могло бы улучшить его самочувствие.
«Я привык верить объективным данным. Во время и сразу после выступления президента российский фондовый рынок упал. Факт налицо. Президент ничего конкретного не сказал, по крайней мере, из того, что могло бы заинтересовать или вдохновить бизнес. Он поручил разработать очередной антикризисный план. Никакой конкретики мы сегодня не услышали. Остается ожидать того, что разработают правительство и региональные власти. Мы услышали, что ответственность перекладывается на регионы. Им предоставляются еще более широкие права. Но при этом президент ничего не сказал, каковы будут меры материальной поддержки регионов. Это замечательно, что им предоставлено право самим определять степень жесткости карантинных мероприятий и меры социальной поддержки населения. Но думаю, региональных руководителей больше бы вдохновило сообщение, что им выделят еще 100 млрд. 200 им было уже обещано, не знаю, дошли эти деньги или нет.
Это было такое духоподъемное выступление. Но думаю, что бизнес вряд ли испытал какой-то подъем. Скорее наоборот, потому что удар по бизнесу был нанесен: каникулы продлеваются до 11 мая - и президент это подчеркнул - с сохранением заработной платы», - сказал Нечаев.
Отметим, что Путин назвал стратегической задачей новых мер поддержки не только стабилизировать обстановку, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в отечественной экономике с учетом новой реальности после пандемии коронавируса.
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