Займитесь делами: Онищенко призвал перестать гадать, когда закончится COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян постепенно забывать о коронавирусе и оставить попытку угадать, когда, наконец, его распространение завершится.

«Имеем ситуацию, когда в главном очаге, в Китае, ситуация взята под контроль. Сегодня там, где было очень тонко и порвалось — в Испании, Италии, Франции, Германии — ситуация находится в стадии перелома в лучшую сторону. В других странах мы уже не видим той неуправляемости, которая сразу тогда после Китая нашла себе раздольную жизнь в хвалёной Европе. В России ситуация под контролем. Из 3 млн заболевших в мире у большинства — бессимптомное и лёгкое течение (заболевания — прим. НСН).

Так и не пришедшая в нашу страну зима, которая сейчас исподтишка преподносит нам сюрпризы своей холодной и не очень соответствующей сезону погодой, отступит. В майские праздники придёт весна, и мы с вами начнём забывать о коронавирусе, потому что у нас много больших, интересных и более жизнеутверждающих дел. Я призываю сейчас не теряться в рассуждениях и догадках, когда он (коронавирус — прим. НСН) закончится, начинать его забывать, заниматься главными делами — окончанием школы, поступлением в институты, семейным отдыхом, решением тех вопросов, которые мы за эти три месяца увлечения коронавирусом подзабыли. Надо возвращаться к жизни», - отметил Онищенко.

По оценкам исследователей из Сингапура, ситуация с коронавирусом в России исчерпает себя на 97-98% уже к концу мая. Российские вирусологи полагают, что пик заболеваемости сначала пройдёт Москва, а затем регионы.

Между тем, в последние три дня в России ежедневно подтверждается более 6 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Сегодня этот показатель стал рекордным — 6,4 тысячи новых заболевших. В Москве суточный показатель прироста заболеваемости только трижды за последние 10 дней поднимался выше 3 тысяч.

