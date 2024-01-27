Дорогое тепло: Россияне «жгут» электричество вместо отопления
В российских регионах с начала года происходят масштабные коммунальные аварии. Чтобы не замерзнуть после отключения тепла, жители тратят на обогрев электроэнергию.
С начала 2024 года в России на 4,9% выросло энергопотребление, пишет РИА Новости. По словам главы «Системного оператора ЕЭС» Федора Опадчего, причиной резкого скачка энергопотребления стали холода, однако пока слишком мало данных, чтобы назвать происходящее трендом.
Аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством более чем в десяти 10 регионах страны. Главная техногенная катастрофа с отоплением в новогодние каникулы, получившая резонанс, произошла в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где без отопления на несколько суток с 4 января, в разгар сильных морозов, остались 170 жилых домов. В городе Новомосковске Тульской области 19 января последствия аварии на местной ГРЭС затронули 372 многоквартирных дома, 10 школ и 16 детских садов.В Липецке из-за коммунальной аварии без тепла оказались 282 дома.
В 2023 году в России началась новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. В систему ЖКХ за год году было направлено из разных источников 337 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с жителями города Анадырь.
Износ жилищно-коммунального хозяйства в России больше темпов его модернизации. Эту тенденцию в России планируют переломить в 2024-2025 годах. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Международной выставке-форуме «Россия».
«Задача на ближайший год - подготовить полноценную программу до 2030 года. Есть прямое поручение президента» .
Хуснуллин признал, инженерные коммуникации в России изношены больше, чем вкладывают средств в их ремонт, и высказал надежду на изменение тренда в течение 2024-2025 годов.
Вице-премьер назвал ЖКХ одной из « самых отсталых и проблемных» отраслей в российской экономике, но при этом имеющей «огромный потенциал роста».
Инженерные сети перекладываются, поскольку старые мощности не могут в полной мере обеспечить потребности новостроек, но все же износ сетей происходит гораздо большими темпами. Об этом НСН заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.
«Сети водоснабжения и водоотведения, как правило (хотя есть и исключения), являются муниципальными, сети теплоснабжения и электроснабжения, как правило, сейчас в России принадлежат частным компаниям. Сами же застройщики не модернизируют инженерную инфраструктуру. Ресурсоснабжающие организации берут плату за эту услугу со стороны застройщика и дальше выполняют необходимую инженерную модернизацию для того, чтобы обеспечить объекты качественным, безопасным ресурсоснабжением тех или иных видов услуг... Конечно, инженерные сети перекладываются, но, повторюсь, износ сетей растет большими темпами, чем строительство новой инженерной инфраструктуры», — добавил эксперт.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН призвала отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ.
«Прокуратура очень активно проверяет эту сферу. Генпрокурор в начале зимы докладывал и говорил, что количество аварий растет. Наша проблема заключается в том, что сейчас действует постановление правительства, ограничивающее проверки малого бизнеса. К сожалению, у нас бездействует ГЖИ (Государственная жилищная инспекция – ред. НСН), которая должна также проверять техническое состояние домов, работу управляющих компаний. Плановые проверки вообще отменили, внеплановые только по согласованию с прокуратурой. Эти ограничения в жилищной сфере должны быть ликвидированы, иначе мы доведем ситуацию в многоквартирных домах до полного абсурда», - сказала Разворотнева.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил режим чрезвычайной ситуации в областном центре из-за выхода из строя городской системы теплоснабжения, сообщает «Парламентская газета».
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