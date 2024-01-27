Дорогое тепло: Россияне «жгут» электричество вместо отопления

Аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством более чем в десяти 10 регионах страны. Главная техногенная катастрофа с отоплением в новогодние каникулы, получившая резонанс, произошла в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где без отопления на несколько суток с 4 января, в разгар сильных морозов, остались 170 жилых домов. В городе Новомосковске Тульской области 19 января последствия аварии на местной ГРЭС затронули 372 многоквартирных дома, 10 школ и 16 детских садов.В Липецке из-за коммунальной аварии без тепла оказались 282 дома.

В 2023 году в России началась новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. В систему ЖКХ за год году было направлено из разных источников 337 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с жителями города Анадырь.

Износ жилищно-коммунального хозяйства в России больше темпов его модернизации. Эту тенденцию в России планируют переломить в 2024-2025 годах. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Международной выставке-форуме «Россия».