РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за аварии

Уточняется, что обрыв произошел на участке Тюлячи – Новая Тура. На данный момент на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

В Роскомнадзоре также уточнили, что проблему намерены устранить к 21:00 по московскому времени.

Масштабный сбой в работе Рунета также был зафиксирован 14 января. Позже в ведомстве пояснили, что сбой был связан с кратковременным нарушением возможности установления соединения между узлами, напоминает «Радиоточка НСН».

