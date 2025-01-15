РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за аварии

Скорость интернета снизилась у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе в связи с повреждением магистрального кабеля в Татарстане, сообщили в Роскомнадзоре.

В работе TikTok в России произошел сбой

Уточняется, что обрыв произошел на участке Тюлячи – Новая Тура. На данный момент на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

В Роскомнадзоре также уточнили, что проблему намерены устранить к 21:00 по московскому времени.

Масштабный сбой в работе Рунета также был зафиксирован 14 января. Позже в ведомстве пояснили, что сбой был связан с кратковременным нарушением возможности установления соединения между узлами, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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