РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за аварии
Скорость интернета снизилась у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе в связи с повреждением магистрального кабеля в Татарстане, сообщили в Роскомнадзоре.
Уточняется, что обрыв произошел на участке Тюлячи – Новая Тура. На данный момент на месте работают аварийно-восстановительные бригады.
В Роскомнадзоре также уточнили, что проблему намерены устранить к 21:00 по московскому времени.
Масштабный сбой в работе Рунета также был зафиксирован 14 января. Позже в ведомстве пояснили, что сбой был связан с кратковременным нарушением возможности установления соединения между узлами, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru