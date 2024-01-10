Путин: В систему ЖКХ в 2023 направили более 300 миллиардов рублей

«Сейчас только министр доложил», - сказал он на встрече с жителями города Анадырь.

В 2023 года в России стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. Ее реализация обеспечит обновление около 100 объектов инфраструктуры и 8 тысяч километров сетей.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании говорил о том, что будущий год в России может стать Годом ЖКХ, передает «Радиоточка НСН».

