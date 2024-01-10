Путин: В систему ЖКХ в 2023 направили более 300 миллиардов рублей
10 января 202417:28
В систему ЖКХ в 2023 году было направлено из разных источников 337 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин.
«Сейчас только министр доложил», - сказал он на встрече с жителями города Анадырь.
В 2023 года в России стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. Ее реализация обеспечит обновление около 100 объектов инфраструктуры и 8 тысяч километров сетей.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании говорил о том, что будущий год в России может стать Годом ЖКХ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла оперная певица Татьяна Милашкина
- Google Play начал определять приложение «2ГИС» как вредоносное
- Депутаты болгарского Пловдива предложили демонтировать памятник «Алеша»
- Путин: В систему ЖКХ в 2023 направили более 300 миллиардов рублей
- Вагоны без сидений появились в метро Сеула
- Депутат Аксаков: Цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий
- Эрдоган заявил, что конфликт на Украине привел к гонке вооружений
- В Карачаево-Черкесии после остановки канатной дороги спасли 32 человека
- Совбез Белоруссии: На Украине готовят диверсии против республики
- Баста установил рекорд «Яндекс Музыки» за счет трека из «Слова пацана»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru