Путин: В систему ЖКХ в 2023 направили более 300 миллиардов рублей

В систему ЖКХ в 2023 году было направлено из разных источников 337 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

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«Сейчас только министр доложил», - сказал он на встрече с жителями города Анадырь.

В 2023 года в России стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. Ее реализация обеспечит обновление около 100 объектов инфраструктуры и 8 тысяч километров сетей.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании говорил о том, что будущий год в России может стать Годом ЖКХ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЖКХВладимир Путин

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