Зеленский назвал численность украинской армии
Численность Вооружённых сил Украины (ВСУ) сохраняется на уровне 880 тысяч человек. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
В ходе пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском он указал, что эти тысячи военнослужащих рассредоточены по всей стране.
По словам Зеленского, украинские власти против сокращения численности ВСУ и требуют детальной проработки инициативы французского президента Эмманюэля Макрона о размещении на территории Украины иностранного контингента.
«Мы должны понимать, какая будет армия у Украины... Поэтому игры с месседжами про сокращение и так далее - мы сегодня не играем в это», - заключил украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области задействованы 60 тысяч военных, сообщает RT.
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