Зеленский назвал численность украинской армии

В ходе пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском он указал, что эти тысячи военнослужащих рассредоточены по всей стране.

По словам Зеленского, украинские власти против сокращения численности ВСУ и требуют детальной проработки инициативы французского президента Эмманюэля Макрона о размещении на территории Украины иностранного контингента.

«Мы должны понимать, какая будет армия у Украины... Поэтому игры с месседжами про сокращение и так далее - мы сегодня не играем в это», - заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области задействованы 60 тысяч военных, сообщает RT.

