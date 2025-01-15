Группы «Мураками» и «СЛОТ» анонсировали совместный трек

Релиз трека под названием «Олдбой» запланирован на 24 января. Как отметили музыканты, композиция названа в честь одноименного фильма Пак Чхан Ука.

По заверению артистов, новая совместная работа «непременно удивит поклонников».

Ранее лидер рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова заявила в интервью НСН, что многие отечественные рок-группы отошли за 20-30 лет от того направления, которое принято называть русским роком, есть и те, которые остались верны традициям, однако на любого музыканта найдется свой слушатель.

