Замглавы подмосковного Подольска арестовали на два месяца
Заместитель главы администрации подмосковного Подольска Роман Рязанцев арестован на два месяца по делу об аварии на теплотрассе, пишет Telegram-канал Mash.
По версии следствия, чиновника неоднократно предупреждали о несоответствии оборудования нормативам. Рязанцев ссылается на то, что авария произошла из-за котельной, которая находилась на территории частного предприятия. По словам замглавы администрации, у работников ЖКХ не было возможности туда попасть.
В начале января в Подольске из-за аварии без тепла осталось 176 домов. В настоящее время отопление восстановили в 146.
По информации СМИ, жители города Электросталь Московской области начали жечь костер на улице, чтобы согреться, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru