Замглавы подмосковного Подольска арестовали на два месяца

По версии следствия, чиновника неоднократно предупреждали о несоответствии оборудования нормативам. Рязанцев ссылается на то, что авария произошла из-за котельной, которая находилась на территории частного предприятия. По словам замглавы администрации, у работников ЖКХ не было возможности туда попасть.

В начале января в Подольске из-за аварии без тепла осталось 176 домов. В настоящее время отопление восстановили в 146.

По информации СМИ, жители города Электросталь Московской области начали жечь костер на улице, чтобы согреться, передает «Радиоточка НСН».

