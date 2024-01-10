Замглавы подмосковного Подольска арестовали на два месяца

Заместитель главы администрации подмосковного Подольска Роман Рязанцев арестован на два месяца по делу об аварии на теплотрассе, пишет Telegram-канал Mash.

Разворотнева: Все советские котельные находятся в зоне риска из-за морозов

По версии следствия, чиновника неоднократно предупреждали о несоответствии оборудования нормативам. Рязанцев ссылается на то, что авария произошла из-за котельной, которая находилась на территории частного предприятия. По словам замглавы администрации, у работников ЖКХ не было возможности туда попасть.

В начале января в Подольске из-за аварии без тепла осталось 176 домов. В настоящее время отопление восстановили в 146.

По информации СМИ, жители города Электросталь Московской области начали жечь костер на улице, чтобы согреться, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:АрестОтоплениеПодольскМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры