В Москве умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

В Москве на 88 году жизни скончался танцовщик и режиссер балета Большого театра, брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Немоляев работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам», - уточнили в пресс-службе.

Предварительная причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность.

В ноябре 2024 года он был госпитализирован в одну из столичных клиник после падения в своей квартире.

