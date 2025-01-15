В Москве умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев
15 января 202517:43
В Москве на 88 году жизни скончался танцовщик и режиссер балета Большого театра, брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«Немоляев работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам», - уточнили в пресс-службе.
Предварительная причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность.
В ноябре 2024 года он был госпитализирован в одну из столичных клиник после падения в своей квартире.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru