Хуснуллин назвал ЖКХ одной из отсталых, но перспективных отраслей

«Задача на ближайший год - подготовить полноценную программу до 2030 года. Есть прямое поручение президента» .



Хуснуллин признал, инженерные коммуникации в России изношены больше, чем вкладывают средств в их ремонт, и высказал надежду на изменение тренда в течение 2024-2025 годов.

Вице-премьер назвал ЖКХ одной из « самых отсталых и проблемных» отраслей в российской экономике, но при этом имеющей «огромный потенциал роста».

Хуснуллин также напомнил, что Правительство РФ за счет специальных казначейских кредитов и инвестиционных бюджетных кредитов смогло изыскать средства на модернизацию ЖКХ, передает ТАСС.

По словам президента России Владимира Путина, в 2023 году в систему ЖКХ направлено 337 миллиардов рублей из разных источников, отмечает «Радиоточка НСН».













