Хуснуллин назвал ЖКХ одной из отсталых, но перспективных отраслей
Износ жилищно-коммунального хозяйства в России больше темпов его модернизации. Эту тенденцию в России планируют переломить в 2024-2025 годах. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Международной выставке-форуме «Россия».
«Задача на ближайший год - подготовить полноценную программу до 2030 года. Есть прямое поручение президента» .
Хуснуллин признал, инженерные коммуникации в России изношены больше, чем вкладывают средств в их ремонт, и высказал надежду на изменение тренда в течение 2024-2025 годов.
Вице-премьер назвал ЖКХ одной из « самых отсталых и проблемных» отраслей в российской экономике, но при этом имеющей «огромный потенциал роста».
Хуснуллин также напомнил, что Правительство РФ за счет специальных казначейских кредитов и инвестиционных бюджетных кредитов смогло изыскать средства на модернизацию ЖКХ, передает ТАСС.
По словам президента России Владимира Путина, в 2023 году в систему ЖКХ направлено 337 миллиардов рублей из разных источников, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru