Сервис AliExpress восстановил работу в России

Жалобы на работу площадки от российских пользователей 15 января. Больше всего обращений было связано с проблемами при входе в аккаунт, а также с отслеживанием покупок.

«Платформа устранила неполадки и полностью восстановила работу. Все функции доступны в полном объёме», - заключили в AliExpress.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что масштабный сбой в работе Рунета 14 января был связан с кратковременным нарушением возможности установления соединения между узлами, сообщает RT.

