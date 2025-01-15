Сервис AliExpress восстановил работу в России
Сервис AliExpress восстановил работу в России. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.
Жалобы на работу площадки от российских пользователей 15 января. Больше всего обращений было связано с проблемами при входе в аккаунт, а также с отслеживанием покупок.
«Платформа устранила неполадки и полностью восстановила работу. Все функции доступны в полном объёме», - заключили в AliExpress.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что масштабный сбой в работе Рунета 14 января был связан с кратковременным нарушением возможности установления соединения между узлами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru