Директор «Ленкома» Варшавер опроверг слова актрисы Захаровой о лишении её работы
Директор Московского театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер назвал наговором слова народной артистки РФ Александры Захаровой о том, что она лишена работы в театре, сообщает ТАСС.
По его словам, дочь Марка Захарова по-прежнему числится в труппе прославленного театра. Варшавер подчеркнул, что Александра Захарова продолжает работать в театре и руководство театра не предлагало ей покинуть его.
«Поэтому это наговор, информация не соответствует действительности», - добавил директор.
Ранее народная артистка РФ Александра Захарова заявила в эфире НСН, что ей запретили выступать на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».
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