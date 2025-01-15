Директор «Ленкома» Варшавер опроверг слова актрисы Захаровой о лишении её работы

Директор Московского театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер назвал наговором слова народной артистки РФ Александры Захаровой о том, что она лишена работы в театре, сообщает ТАСС.

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По его словам, дочь Марка Захарова по-прежнему числится в труппе прославленного театра. Варшавер подчеркнул, что Александра Захарова продолжает работать в театре и руководство театра не предлагало ей покинуть его.

«Поэтому это наговор, информация не соответствует действительности», - добавил директор.

Ранее народная артистка РФ Александра Захарова заявила в эфире НСН, что ей запретили выступать на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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