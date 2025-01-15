Путин присвоил семи городам звание «Город трудовой доблести»

Городам Салехард, Миасс, Ленинск-Кузнецкий, Курган, Ишимбай, Зеленодольск и Верхняя Пышма указом президента России Владимира Путина присвоены звания «Город трудовой доблести». Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Путин присвоил Луганску и ещё восьми городам звание «Город трудовой доблести»

Почетные звания были присвоены городам «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Ранее Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Владимиру, Находке, Новомосковску, Подольску, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, Воткинску, Рубцовску и Прокопьевску. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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