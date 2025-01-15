Два корабля НАТО вошли в Финский залив

Речь идёт о немецком корабле Datteln и гидрографическом судне Королевского военно-морского флота Нидерландов Luymes.

Уточняется, что они присутствуют в Финском заливе в рамках миссии Baltic Sentry («Балтийский караул»), которая была запущена после повреждения подводных кабелей.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс усилит свое военное присутствие в Балтийском море, сообщает «Свободная пресса». По его словам, это необходимо для защиты подводной инфраструктуры членов блока.

