Два корабля НАТО вошли в Финский залив
Два корабля НАТО вошли в Финский залив. Об этом со ссылкой на данные сервиса Vessel Finder, отслеживающего перемещения судов, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
Речь идёт о немецком корабле Datteln и гидрографическом судне Королевского военно-морского флота Нидерландов Luymes.
Уточняется, что они присутствуют в Финском заливе в рамках миссии Baltic Sentry («Балтийский караул»), которая была запущена после повреждения подводных кабелей.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс усилит свое военное присутствие в Балтийском море, сообщает «Свободная пресса». По его словам, это необходимо для защиты подводной инфраструктуры членов блока.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru