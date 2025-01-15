Режиссера «Шестого чувства» М. Найта Шьямалана обвинили в плагиате

В поданном в суд иске Грегорини заявила, что Шьямалан в сериале «Дом с прислугой» позаимствовал ключевые элементы из её ленты.

Героями сериала является семейная пара. В качестве няни супруги нанимают молодую девушку, при этом новорожденный ребёнок является куклой, которую травмированная смертью малыша мать считает живой.

В фильме «Эмануэль и правда о рыбах» речь идёт о девушке-подростке, чья мать умерла при родах. В итоге главная героиня устраивается няней к соседке Линде, поразительно похожей на её родительницу.

Адвокаты Грегорини считают, что без её ленты не было бы сериала. Защита Шьямалана, в свою очередь, заявили, что режиссёр «Эмануэли» пытается заработать на том, чего не делала.

Ранее актриса и общественный деятель Яна Поплавская заявила, что певица Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

