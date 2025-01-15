Минобороны Германии отказалось размещать публикации в соцсети X
Министерство обороны Германии объявило, что отказывается от размещения публикаций в соцсети X, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску.
В заявлении ведомства говорится, что решение принято в связи со всё более затруднительным предметным обменом аргументами. Приостановка публикаций касается всех представительств министерства в соцсети.
«В исключительных случаях Минобороны оставляет за собой право реагировать публикациями - например, в случае дезинформации», - указано в сообщении.
Ранее британская газета Guardian объявила, что более не будет размещать свои материалы в соцсети X, так как «негатива от присутствия на платформе больше, чем преимуществ», сообщает RT.
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