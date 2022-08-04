«Доносы и унижения»: В России всерьез обеспокоены нехваткой учителей в школах
Эксперты в пресс-центре НСН обсудили причины дефицита учителей, а также рассказали, что может привлечь в отрасль молодых специалистов.
Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС исследовал данные Минпросвещения и пришёл к выводу, что в большинстве федеральных округов существует дефицит педагогических кадров.
Число вакансий по стране превышает число занятых работников. Так, уже сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тысяч человек. При этом в регионах лишь 10-20% выпускников профильных институтов остаются в профессии. Эксперты в пресс-центре НСН обсудили причины такого положения дел, а также предложили варианты решения проблемы.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский сразу отметил, что оценка в 250 тысяч человек сильно занижена, на самом деле учителей требуется больше.
«В России, по самым скромным оценкам, нехватка 250 тысяч учителей. На самом деле количество школ, которые нуждаются в учителях, намного больше, цифра должна быть намного выше. Учитель перегружен, сегодня учитель – это универсальный сотрудник, который должен уметь все, что связано с образованием. При этом он сам должен заниматься своей модернизацией и постоянные отчеты проводить, при этом с невысокой заработной платой, мы не сумели возродить восточное отношение к учителю. У молодежи образовательное образование не ценится», - рассказал он.
Наиболее тяжелая ситуация в регионах, где количество учителей уменьшается с каждым годом. Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий назвал основные факторы, которые этому способствуют.
По его словам, директора школ вынуждены увеличивать число учащихся из-за специфики финансирования учреждений, что серьезно усложняет работу учителя.
«В 2012 году было примерно 9,5 школьников на учителя, к 2018-2019 году планировалось сделать 12,5. Я помню, как нас учителей возмущало это. Фактически это означает, что нам больше придется работать за ту же зарплату, при этом качество работы будет падать. Не было никаких отчетов о выполнении этой цели, мы решили, что от этого отказались. Но в июне мы получили документ из Иркутска, за отчет 2021 года на одного учителя приходилось 19 учеников. Я подозреваю, что такая ситуация во всех или во многих других регионах. Увеличение количества детей в школах и классах, схема оплаты труда, «подушевое» финансирование приводит к сокращению количества учителей», - отметил он.
Луховицкий подчеркнул, что такие условия труда не привлекают молодых специалистов, а наоборот «отпугивают» выпускников педагогических вузов.
«Студенты и молодежь с удовольствием работали бы в школах, если бы им были обеспечены достойные условия. Сейчас говорят, что якобы хотят сделать, чтобы каждый урок снимался на камеру и отправлялся в департамент. Я не думаю, что так будет, это незаконно, но этим пугают людей. За этим стоит многолетняя практика, что учитель унижен. Любой родственник может при любом случае написать на учителя донос, в 90% случаев учитель вынужден будет уйти из школы, даже если он не виноват», - объяснил Луховицкий.
По его словам, именно поэтому молодые люди не спешат идти работать по профессии, а точнее – быстро оттуда уходят. При этом средняя зарплата учителя в России составляет 45 тысяч рублей, заявила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.
«В среднем по России сейчас данные – 45 тысяч рублей, если не брать Москву и Чукотку, где больше 100 тысяч, в некоторых регионах – 24 тысячи. У нас есть учителя, которые получают две доплаты, если они классные руководители в двух классах и так далее. Оклад – это не то, что человек получает в чистом виде. В школах могут быть предусмотрены выплаты за публикации, за количество медалистов или олимпиадников», - рассказала она.
Со своей стороны, член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий отметил, что есть регионы, в которых ставка учителя составляет 8-10 тысяч рублей.
Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, не стоит дожидаться доброй воли руководства, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его мнению, учителя должны начать коллективно отстаивать свои права, чтобы в системе произошли изменения.
«Час моей работы в Москве стоит 550 рублей, официально. Плюс иногда дают стимулирующие выплаты. Насколько эта ситуация может измениться, тут два варианта: образовательное руководство решит, что надо в самом деле поменять ситуацию, вариант второй – учителя, которые думают, что потерпят, начнут отстаивать свои права. Тогда в школу пойдут учителя, ситуация изменится», - сказал он в пресс-центре НСН.
С другой стороны, изменения на рынке труда могут затронуть ряд профессий, на фоне неопределенностей привлекательность профессии учителя возрастет, заявила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова.
«Для молодежи школа остается запасным вариантом. Сейчас рынок труда будет меняться, возможно, школа для кого-то окажется на какой-то период (5-10 лет) привлекательным местом в силу стабильности», - рассказала она.
Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов объяснил НСН, в чем проблема инициативы о декларировании расходов директорами школ.
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