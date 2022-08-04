«Доносы и унижения»: В России всерьез обеспокоены нехваткой учителей в школах

«В среднем по России сейчас данные – 45 тысяч рублей, если не брать Москву и Чукотку, где больше 100 тысяч, в некоторых регионах – 24 тысячи. У нас есть учителя, которые получают две доплаты, если они классные руководители в двух классах и так далее. Оклад – это не то, что человек получает в чистом виде. В школах могут быть предусмотрены выплаты за публикации, за количество медалистов или олимпиадников», - рассказала она.

Со своей стороны, член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий отметил, что есть регионы, в которых ставка учителя составляет 8-10 тысяч рублей.

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, не стоит дожидаться доброй воли руководства, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его мнению, учителя должны начать коллективно отстаивать свои права, чтобы в системе произошли изменения.

«Час моей работы в Москве стоит 550 рублей, официально. Плюс иногда дают стимулирующие выплаты. Насколько эта ситуация может измениться, тут два варианта: образовательное руководство решит, что надо в самом деле поменять ситуацию, вариант второй – учителя, которые думают, что потерпят, начнут отстаивать свои права. Тогда в школу пойдут учителя, ситуация изменится», - сказал он в пресс-центре НСН.