«Унижение и совесть!»: Дефицит учителей в РФ связали с их притеснениями
Многие учителя совестливые люди и готовы ради детей работать по 60 часов, сказал в эфире НСН Всеволод Луховицкий.
Унизительное положение и зарплаты учителей приведут к ухудшению качества образования, однако они не исчезнут как класс, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Ранее Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС представил данные о дефиците учителей в большинстве регионов России.
«Если бы каждый педагог вел то, что он должен вести, 18 часов уроков в неделю, у нас не хватало бы 2/3 учителей от того, что сейчас есть. Например, в Иркутске 3500 учителей имеется и 3200 требуется. Думаю, что такая же проблема в большинстве крупных городов. Исключением являются Москва, Питер, может быть, Екатеринбург. Причины очевидны, это униженность учителей и в зарплате, и в работе», - сказал Луховицкий.
Он перечислил проблемы, с которыми сталкиваются учителя.
«До сих пор учителя не имеют достаточной возможности защититься от каких-либо обвинений со стороны родителей и учеников. У нас родители всегда правы. При этом учитель всегда зависим от директора, плюс все время усиливается контроль. На днях была новость о том, что будет сделана универсальная система для проверки всего на свете: и программ, и действий. Какого человека такая ситуация устроит? Постоянный унизительный контроль, постоянные изменения правил игры, потому что каждый год появляется что-то новенькое в требованиях, и унизительно маленькая оплата работы», - констатировал сопредседатель профсоюза «Учитель».
При этом Луховицкий усомнился, что российские школы в итоге останутся вообще без учителей.
«У нас нет школ, которые стоят без учителей. Многие из них, к сожалению, слишком совестливые люди, думающие о детях. Поэтому они будут брать и 2, и 2,5 нагрузки, и по 60 часов работать. Это не тот случай, когда через месяц или год пропадут учителя. При этом совершенно точно их будет становиться все меньше, работать они неизбежно будут все хуже, а возраст учителей будет все больше. Сейчас есть определенное количество молодежи, которые хотят попробовать себя в школе. Но обычно через 2-3 года, почувствовав унижение, они уходят», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов объяснил НСН, в чем проблема инициативы о декларировании расходов директорами школ.
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