«От 8 до 100»: Средняя зарплата учителя в России составила 45 тысяч рублей
Татьяна Половкова и Всеволод Луховицкий рассказали, что ситуация сильно варьируется, на это влияют особенности регионов.
Средняя зарплата учителя в России составляет 45 тысяч рублей, заявила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова в пресс-центре НСН.
«В среднем по России сейчас данные – 45 тысяч рублей, если не брать Москву и Чукотку, где больше 100 тысяч, в некоторых регионах – 24 тысячи. У нас есть учителя, которые получают две доплаты, если они классные руководители в двух классах и так далее. Оклад – это не то, что человек получает в чистом виде. В школах могут быть предусмотрены выплаты за публикации, за количество медалистов или олимпиадников», -
Со своей стороны, член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий отметил, что есть регионы, в которых ставка учителя составляет 8-10 тысяч рублей.
Сегодня профессия учителя считается универсальной и непривлекательной для молодежи, заявил ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.
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