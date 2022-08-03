«От 8 до 100»: Средняя зарплата учителя в России составила 45 тысяч рублей

Средняя зарплата учителя в России составляет 45 тысяч рублей, заявила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова в пресс-центре НСН.

«В среднем по России сейчас данные – 45 тысяч рублей, если не брать Москву и Чукотку, где больше 100 тысяч, в некоторых регионах – 24 тысячи. У нас есть учителя, которые получают две доплаты, если они классные руководители в двух классах и так далее. Оклад – это не то, что человек получает в чистом виде. В школах могут быть предусмотрены выплаты за публикации, за количество медалистов или олимпиадников», -

Со своей стороны, член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий отметил, что есть регионы, в которых ставка учителя составляет 8-10 тысяч рублей.

Сегодня профессия учителя считается универсальной и непривлекательной для молодежи, заявил ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

