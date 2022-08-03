«550 рублей в час»: Названо условие для повышения зарплаты учителей
Всеволод Луховицкий призвал учителей начать коллективно отстаивать свои права.
Учителя должны начать коллективно отстаивать свои права, чтобы в системе произошли изменения, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в пресс-центре НСН.
«Час моей работы в Москве стоит 550 рублей, официально. Плюс иногда дают стимулирующие выплаты. Насколько эта ситуация может измениться, тут два варианта: образовательное руководство решит, что надо в самом деле поменять ситуацию, вариант второй – учителя, которые думают, что потерпят, начнут отстаивать свои права. Тогда в школу пойдут учителя, ситуация изменится», - рассказал он.
Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС исследовал данные Минпросвещения и пришёл к выводу, что в большинстве федеральных округов существует дефицит педагогических кадров. Число вакансий по стране превышает число занятых работников. Уже сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тыс. человек. Эксперты утверждают, что в регионах только лишь 10-20% выпускников профильных институтов остаются в профессии.
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