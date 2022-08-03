«19 учеников на одного учителя»: Названы причины кадрового дефицита в школах
Всеволод Луховицкий отметил, что директора школ вынуждены увеличивать число учащихся из-за специфики финансирования учреждений.
Количество учителей продолжает уменьшаться по ряду причин, проблема наиболее остро стоит в регионах, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в пресс-центре НСН.
«В 2012 году было примерно 9,5 школьников на учителя, к 2018-2019 году планировалось сделать 12,5. Я помню, как нас учителей возмущало это. Фактически это означает, что нам больше придется работать за ту же зарплату, при этом качество работы будет падать. Не было никаких отчетов о выполнении этой цели, мы решили, что от этого отказались. Но в июне мы получили документ из Иркутска, за отчет 2021 года на одного учителя приходилось 19 учеников. Я подозреваю, что такая ситуация во всех или во многих других регионах. Увеличение количества детей в школах и классах, схема оплаты труда, «подушевое» финансирование приводит к сокращению количества учителей», - отметил он.
Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС исследовал данные Минпросвещения и пришёл к выводу, что в большинстве федеральных округов существует дефицит педагогических кадров. Число вакансий по стране превышает число занятых работников. Уже сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тыс. человек. Эксперты утверждают, что в регионах только лишь 10-20% выпускников профильных институтов остаются в профессии.
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