Омбудсмен в сфере образования заявил о нехватке более 250 тысяч учителей

Сегодня профессия учителя считается универсальной и непривлекательной для молодежи, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

«В России, по самым скромным оценкам, нехватка 250 тысяч учителей. На самом деле количество школ, которые нуждаются в учителях, намного больше, цифра должна быть намного выше. Учитель перегружен, сегодня учитель – это универсальный сотрудник, который должен уметь все, что связано с образованием. При этом он сам должен заниматься своей модернизацией и постоянные отчеты проводить, при этом с невысокой заработной платой, мы не сумели возродить восточное отношение к учителю. У молодежи образовательное образование не ценится», - отметил он.

Учителя должны начать коллективно отстаивать свои права, чтобы в системе произошли изменения, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в пресс-центре НСН.

