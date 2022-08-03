Омбудсмен в сфере образования заявил о нехватке более 250 тысяч учителей
Амет Володарский отметил, что сегодня педагогическое образование является запасным вариантом для молодых людей.
Сегодня профессия учителя считается универсальной и непривлекательной для молодежи, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.
«В России, по самым скромным оценкам, нехватка 250 тысяч учителей. На самом деле количество школ, которые нуждаются в учителях, намного больше, цифра должна быть намного выше. Учитель перегружен, сегодня учитель – это универсальный сотрудник, который должен уметь все, что связано с образованием. При этом он сам должен заниматься своей модернизацией и постоянные отчеты проводить, при этом с невысокой заработной платой, мы не сумели возродить восточное отношение к учителю. У молодежи образовательное образование не ценится», - отметил он.
Учителя должны начать коллективно отстаивать свои права, чтобы в системе произошли изменения, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в пресс-центре НСН.
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