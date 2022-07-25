Член СПЧ Кабанов: Декларирование расходов главврачей и директоров школ ударит по селу

Ранее стало известно, что Минтруд планирует обязать директоров школ, заведующих детсадами, а также главврачей больниц и поликлиник отчитываться о своих расходах и расходах супругов и детей.

«Что касается сферы образования и здравоохранения, это первый эшелон, с которым наиболее часто сталкиваются наши граждане. Сначала мы вводили эти правила для государственных и муниципальных служащих, затем для руководителей госкорпораций, Центробанка и других организаций. Сначала были правила, связанные с декларированием доходов, потом расходов, потом анализ соответствия расходов доходам. Это логичное развитие антикоррупционного законодательства», - сказал Выборный.

По его словам, такая практика в перспективе будет распространяться на всех жителей РФ.

«Чтобы не на словах, а на деле победить это зло, коррупцию, мы рано или поздно придем к тому, что каждый житель нашей страны будет максимально прозрачным», - пояснил парламентарий.

Со своей стороны, член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов объяснил "Радиоточке НСН" отметил, что с реализацией этой инициативы на селе возникнут проблемы.

«Эта инициатива не до конца проработана, все риски не просчитаны и самое главное – я не понимаю, зачем. Школ у нас много, а сельских школ – очень много. Такая же история была с сельскими депутатами и главами поселений. Люди живут подсобным хозяйством, доходы с него не декларируются и не платятся налоги. Но у нас уже были проблемы, когда приходила прокуратура и спрашивала: "Как вы купили машину?" А люди вырастили поросят или несколько телят выкормили. Многие директоры школ и главные врачи из сельских поселений живут подсобным хозяйством. Как это проверять? Это будет проблема», - разъяснил Кабанов.

Он также отметил, что в регионах, в отличие от Москвы, декларирование доходов и расходов – это «копеечный вопрос».

«Мы говорим про регионы, а не про Москву, где, может быть, воруют, потому что в учебных заведениях деньги огромные. Здесь же вопрос копеечный, что в районных клиниках, что в школах. Плюс надо понимать ментально людей. Они не хотят публично рассказывать о своих доходах», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».