Договор с подвохом: Почему банки стали сами менять условия по кредитам
Эксперты предупреждают: банки могут законно пересматривать сроки платежа кредита, если клиент "просрочился" даже на день, а налоговые консультанты советуют ставить самозапреты, чтобы уйти от новых долгов и даже заработать больше денег.
Российские банки внезапно начали пересматривать условия по выданным кредитам, меняя ставки, размер ежемесячного платежа и сроки, пишут «Известия». Уточняется, что в некоторых случаях они даже не предупреждают о пересчете графика платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, в результате чего растет переплата по кредиту.
Так, собеседник издания уточнил, что после просрочки одного платежа, банк отменил все льготные условия, и срок кредита вырос на два года. Также кредитная организация отказалась снижать и ставку на второй год, как обещала.
ДОГОВОР С ПОДВОХОМ
При этом отмечается, что чаще всего банки меняют условия после отключения платных пакетов услуг, дающих льготы. Как уточняют эксперты, банки могут так делать, но только в случае, если клиент нарушил условия договора. Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов подтвердил, что причиной может стать даже незначительная просрочка, а финансовый советник Алексей Родин подчеркнул, что клиенты часто невнимательно читают договор.
Частоту обращений людей к новым кредитам объяснил в пресс-центре НСН эксперт по банкротству Станислав Свириденко. Он отметил, что граждане часто связывают это с надеждой на светлое будущее, но при этом их доходы не поспевают за инфляцией.
«С первых санкций остро стоит проблема, что люди не справляются с долгами. Это происходит в основном по одному сценарию: инфляция съедает доходы… Банкротство – страшный ярлык для большинства. Не желая вешать его на себя, они идут и берут еще кредиты в надежде на светлое будущее. Но оказывается, светлое будущее не наступает. И люди не поспевают за тем, чтобы осознавать свое финансовое положение и свои финансовые возможности», - уточнил Свириденко.
При этом около 29,5% россиян каждый месяц не хватает до зарплаты от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос микрофинансовой компании «Займер». Каждый пятый вообще признался, что новой выплаты ему не хватает более 20 тысяч рублей. В связи с этим почти половина россиян (41,7%) пользуются кредитной картой, а каждый третий идет обращаться в микрофинансовую организацию (МФО).
САМОЗАПРЕТ ОХЛАЖДАЕТ
Напомним, что в России с 1 марта 2025 года доступна возможность установить себе самозапрет на кредиты. Можно установить себе полный запрет на кредиты или запрет на онлайн-выдачу в банках и микрофинансовых организациях, а также полный запрет выдачу в МФО.
Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин в беседе с НСН отметил, что функция самозапрета на кредиты защищает не только от необдуманных трат в кредит, но и от мошенников.
«Гражданин, установивший самозапрет в своей кредитной истории, защищен от попыток третьих лиц взять кредит на его имя. Каждый кредитор при выдаче нового кредита или займа в обязательном порядке проверяет кредитную историю заявителя, и если видит в ней отметку о самозапрете, то фактически не имеет права выдавать такой кредит или займ», - рассказал он.
Шишкин напомнил, что те граждане, кто каким-либо образом скомпрометировали свои персональные данные, например, потеряли паспорт, имеют риски столкнуться с тем, что на их персональные данные мошенники могут взять кредит.
Член Палаты налоговых консультантов, международный налоговый юрист и финансовый эксперт Кристина Поливанова в пресс-центре НСН вообще призналась, что самозапрет мотивирует искать новые способы заработка, а не копить долги.
«Я сама поставила себе самозапрет…В какой-то момент захотела воспользоваться кредитом, забыв, что установлен самозапрет. Получила отказ, и в моменте это охладило меня. Самозапрет – хорошая вещь, которая может остановить от того, чтобы взять новый кредит. Для снятия запрета тоже нужна процедура, которая занимает два-три дня. Это охлаждает, ведь можно подумать: как сделать так, чтобы не брать кредит. Ведь это легкий способ, когда берешь чужое, а отдаешь свое. А можно подумать, где я могу заработать сумму», - заметила она.
На данный момент около 17 млн человек оформили самозапрет на кредиты в России, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
