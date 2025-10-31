ДОГОВОР С ПОДВОХОМ

При этом отмечается, что чаще всего банки меняют условия после отключения платных пакетов услуг, дающих льготы. Как уточняют эксперты, банки могут так делать, но только в случае, если клиент нарушил условия договора. Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов подтвердил, что причиной может стать даже незначительная просрочка, а финансовый советник Алексей Родин подчеркнул, что клиенты часто невнимательно читают договор.

Частоту обращений людей к новым кредитам объяснил в пресс-центре НСН эксперт по банкротству Станислав Свириденко. Он отметил, что граждане часто связывают это с надеждой на светлое будущее, но при этом их доходы не поспевают за инфляцией.

«С первых санкций остро стоит проблема, что люди не справляются с долгами. Это происходит в основном по одному сценарию: инфляция съедает доходы… Банкротство – страшный ярлык для большинства. Не желая вешать его на себя, они идут и берут еще кредиты в надежде на светлое будущее. Но оказывается, светлое будущее не наступает. И люди не поспевают за тем, чтобы осознавать свое финансовое положение и свои финансовые возможности», - уточнил Свириденко.

При этом около 29,5% россиян каждый месяц не хватает до зарплаты от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос микрофинансовой компании «Займер». Каждый пятый вообще признался, что новой выплаты ему не хватает более 20 тысяч рублей. В связи с этим почти половина россиян (41,7%) пользуются кредитной картой, а каждый третий идет обращаться в микрофинансовую организацию (МФО).

САМОЗАПРЕТ ОХЛАЖДАЕТ

Напомним, что в России с 1 марта 2025 года доступна возможность установить себе самозапрет на кредиты. Можно установить себе полный запрет на кредиты или запрет на онлайн-выдачу в банках и микрофинансовых организациях, а также полный запрет выдачу в МФО.