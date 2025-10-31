Россия заместила 65% косметики после ухода западных брендов
Россия постоянно проводит новые исследования и выводит на свой рынок свежие рецептуры и составы, которые уже даже превосходят зарубежные, заявила НСН Елизавета Туркенич.
Около 65% косметической и парфюмерной продукции, представленной на российских полках, приходится на отечественные бренды. Об этом в пресс-центре НСН рассказала Основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Туркенич Елизавета.
«Относительно импортозамещения. Сейчас это около 65% продукции, которая представлена у нас на полках. Эта цифра постоянно растет, и к концу 2025 года она вырастет до 75%. Бесспорно сейчас есть сложности, связанные с санкционными пакетами. Но мы стараемся адаптироваться. Российские производители одни из самых гибких во всем мире. Думаю, что даже с учетом новых санкций, которые будут вводиться, мы найдем выход и будем производить продукцию», - рассказала она.
Туркенич подчеркнула, что Россия сильно усовершенствовала свои рецептуры, которые зачастую даже превосходят зарубежные.
«За последние несколько лет наш рынок качественно вырос – появилось много новых компонентов, при этом внутри РФ постоянно проводятся исследования и вывод новых рецептур и составов на рынок, которые по своей эффективности не уступают зарубежным и даже превосходят их. Особенно это касается Новосибирской области, там сконцентрировано максимальное количество производств», - подытожила она.
Ранее председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева заявила НСН, что сегодня у россиян практически не осталось предубеждений на счет отечественной косметики, однако российским брендам все еще нужно работать над узнаваемостью.
