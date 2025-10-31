Около 65% косметической и парфюмерной продукции, представленной на российских полках, приходится на отечественные бренды. Об этом в пресс-центре НСН рассказала Основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Туркенич Елизавета.

«Относительно импортозамещения. Сейчас это около 65% продукции, которая представлена у нас на полках. Эта цифра постоянно растет, и к концу 2025 года она вырастет до 75%. Бесспорно сейчас есть сложности, связанные с санкционными пакетами. Но мы стараемся адаптироваться. Российские производители одни из самых гибких во всем мире. Думаю, что даже с учетом новых санкций, которые будут вводиться, мы найдем выход и будем производить продукцию», - рассказала она.