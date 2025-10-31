«У нас на косметическом рынке около 70-80% упаковки – это Китай. Но есть и косметика китайского производства. К сожалению, некоторые недобросовестные производители переклеивают этикетки с другим составом, не тем, который был изначально. Бытует мнение, что китайская косметика не очень безопасная, так как закупают что-то не очень качественное. У нас нормы ввода по тем или иным компонентам по сравнению с Китаем отличаются. Поэтому нежелательно использовать косметику из Китая для нашей кожи. Что касается японской и корейской косметики, то там другая специфика: они специализируются на более высокотехнологичных продуктах, и там акцент делается на визуальной составляющей, нежели на действие самого продукта», - рассказала она.

Ранее экономист, эксперт по ведению бизнеса в Китае Сергей Разов рассказал в пресс-центре НСН, что Китай поставляет России и вообще всему миру в основном упаковку для косметики, а сама продукция в РФ преимущественно российского производства.

