Россиянам объяснили, почему не стоит пользоваться китайской косметикой
Бытует мнение, что китайская косметика состоит из более дешевого сырья, отчасти это правда, заявила в пресс-центре НСН Елизавета Туркенич.
Стандарты косметических составов в Китае и в России сильно отличаются, поэтому россиянам не стоит использовать продукцию из Поднебесной для своей кожи. Об этом в пресс-центре НСН рассказала основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич.
«У нас на косметическом рынке около 70-80% упаковки – это Китай. Но есть и косметика китайского производства. К сожалению, некоторые недобросовестные производители переклеивают этикетки с другим составом, не тем, который был изначально. Бытует мнение, что китайская косметика не очень безопасная, так как закупают что-то не очень качественное. У нас нормы ввода по тем или иным компонентам по сравнению с Китаем отличаются. Поэтому нежелательно использовать косметику из Китая для нашей кожи. Что касается японской и корейской косметики, то там другая специфика: они специализируются на более высокотехнологичных продуктах, и там акцент делается на визуальной составляющей, нежели на действие самого продукта», - рассказала она.
Ранее экономист, эксперт по ведению бизнеса в Китае Сергей Разов рассказал в пресс-центре НСН, что Китай поставляет России и вообще всему миру в основном упаковку для косметики, а сама продукция в РФ преимущественно российского производства.
