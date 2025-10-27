Центробанк опубликовал направления единой денежно-кредитной политики
Банк России опубликовал Основные направления единой денежно-кредитной политики государства на ближайшие три года. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Центробанк разъяснил в стратегическом документе цели и принципы реализации ДКП в нынешних экономических условиях и представил базовый и альтернативные сценарии развития экономики на 2026–2028 годы.
«Итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое... 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические и иные данные на 18 октября», - указали в ЦБ.
Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16,5%, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что у берегов РФ находится «величайшая в мире» подлодка США
- Бурматов отверг идею запрета животных в кафе и магазинах
- В Литву за ночь залетели 66 метеозондов с контрабандой
- Трамп высказался об испытании российской ракеты «Буревестник»
- Беспилотники ВСУ атаковали две нефтебазы в ЛНР
- Верхушка айсберга: Осенние штормы поднимают мазут со дна Черного моря
- Премьер Вьетнама заявил, что страна использует криптовалюту для расчетов с Россией
- Центробанк опубликовал направления единой денежно-кредитной политики
- В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб человек, еще 23 пострадали
- Трамп сообщил, что направился с визитом в Японию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru