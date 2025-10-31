Центробанк аннулировал лицензию «Драйв Клик Банка»

Банк России аннулировал лицензию «Драйв Клик Банка» на осуществление банковских операций. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Основанием для аннулирования... послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», - отметили в ЦБ.

Организация занимала 111 место в банковской системе РФ по величине активов.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Таврический банк».

ФОТО: РИА Новости
