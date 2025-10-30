Он подчеркнул, что механизм введения, а также снятия, ранее установленного самозапрета, очень прост.

«Механизм самозапрета очень прост. Для его установки гражданину достаточно на портале Госуслуг сформировать заявление, которое затем попадёт во все квалифицированные бюро кредитных историй. НБКИ вносит соответствующую запись в кредитную историю этого гражданина. Если кредитной истории не было, то кредитная история формируется. И это будет доступно для любого банка, в который этот гражданин или от его имени обратятся. При этом механизм подразумевает и снятие самозапрета. Если гражданину в какой-то момент понадобился потребительский кредит или заем, он точно так же на портале Госуслуг может написать заявление и снять самозапрет. Решение приходит в течение двух дней. С 1 сентября 2025 года заявление можно подавать не только на портале Госуслуг, но и в отделениях МФЦ», - указал Шикин.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему, связанную с попытками снятия самозапрета на кредиты, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

