Россиянам напомнили о пользе самозапрета на кредиты
Установка человеком самозапрета не позволит мошенникам взять кредит на его имя, объяснил в беседе с НСН Владимир Шикин.
Самозапрет на кредиты защищает не только от необдуманных трат или импульсных покупок в кредит, но и от мошенников, заявил НСН заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.
Почти 17 млн россиян воспользовались самозапретом на кредиты, заявила глава Банка России Эльвира Набиулина. По её словам, этот механизм оказался очень востребованным. Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко отметила, что более 20% россиян рассматривают самозапрет на кредиты как способ удержаться от необдуманных займов, сообщает «Газета.Ru».
Шикин отметил, что Национальное бюро кредитных историй настоятельно рекомендует гражданам устанавливать самозапреты.
«Механизм самозапрета на кредиты очень полезная мера для граждан, потому что это не только защита от необдуманных трат или импульсных покупок в кредит, но и эффективное противодействие мошенничеству. Гражданин, установивший самозапрет в своей кредитной истории, защищен от попыток третьих лиц взять кредит на его имя. Каждый кредитор при выдаче нового кредита или займа в обязательном порядке проверяет кредитную историю заявителя, и если видит в ней отметку о самозапрете, то фактически не имеет права выдавать такой кредит или займ. Граждане, которые по тем или иным причинам скомпрометировали свои персональные данные, потеряли паспорт, например, находятся под угрозой того, что на их персональные данные мошенники могут взять кредит, а установка самозапрета позволяет избежать такой неприятной ситуации. Национальное бюро кредитных историй настоятельно рекомендует гражданам устанавливать самозапреты», - отметил специалист.
Он подчеркнул, что механизм введения, а также снятия, ранее установленного самозапрета, очень прост.
«Механизм самозапрета очень прост. Для его установки гражданину достаточно на портале Госуслуг сформировать заявление, которое затем попадёт во все квалифицированные бюро кредитных историй. НБКИ вносит соответствующую запись в кредитную историю этого гражданина. Если кредитной истории не было, то кредитная история формируется. И это будет доступно для любого банка, в который этот гражданин или от его имени обратятся. При этом механизм подразумевает и снятие самозапрета. Если гражданину в какой-то момент понадобился потребительский кредит или заем, он точно так же на портале Госуслуг может написать заявление и снять самозапрет. Решение приходит в течение двух дней. С 1 сентября 2025 года заявление можно подавать не только на портале Госуслуг, но и в отделениях МФЦ», - указал Шикин.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему, связанную с попытками снятия самозапрета на кредиты, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
