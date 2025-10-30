Юрист назвала преимущества самозапрета на кредиты

Процедура снятия самозапрета на кредиты занимает несколько дней, что заметно снижает желание брать новый займ, сказала НСН Кристина Поливанова.

Отказ банка в выдаче кредита на фоне установки самозапрета мотивирует искать новые способы заработка, не увеличивая размер долгов, заявила в пресс-центре НСН член Палаты налоговых консультантов, международный налоговый юрист и финансовый эксперт Кристина Поливанова.

«Я сама поставила себе самозапрет. Мне было интересно, как это работает с точки зрения процедуры. В какой-то момент захотела воспользоваться кредитом, забыв, что установлен самозапрет. Получила отказ, и в моменте это охладило меня. Самозапрет – хорошая вещь, которая может остановить от того, чтобы взять новый кредит. Для снятия запрета тоже нужна процедура, которая занимает два-три дня. Это охлаждает, ведь можно подумать: как сделать так, чтобы не брать кредит. Ведь это легкий способ, когда берешь чужое, а отдаешь свое. А можно подумать, где я могу заработать сумму, чтобы не брать кредит», - заметила она.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что самозапрет на кредиты в России уже оформили около 17 миллионов человек. Механизм самозапретов на кредиты запустили в марте 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
